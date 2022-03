Inwoners van bezette stad Cherson protesteren tegen Russische invasie

Demonstratie op plein in Cherson, Russen lijken in te grijpen - NOS

Afgelopen woensdag claimde het Russische ministerie van Defensie dat de stad volledig door het Russische leger was ingenomen. Dat werd tegengesproken door de Oekraïense autoriteiten. Volgens Oekraïense media staan onder meer het treinstation en de haven onder Russische controle.

Het is niet duidelijk hoe groot de Russische militaire aanwezigheid in de stad op dit moment is. Op beelden is te zien dat er militairen aan de randen van het plein staan.

Op beelden, gemaakt op woensdag, is te zien dat Russische voertuigen door het centrum rijden: