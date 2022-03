Roest leidt na eerste WK-dag, maar Van der Poel volgt op slechts 1,6 seconde

Patrick Roest gaat na de eerste dag van de wereldkampioenschappen allround aan de leiding, maar het verschil met zijn grote concurrent Nils van der Poel is slechts 1,6 seconde. In het Noorse Hamar won Van der Poel de 5.000 meter in 6.12,45. Hij was daarmee meer dan drie seconden sneller dan Roest, die 6.15,99 noteerde. Roest, die op jacht is naar zijn vierde opeenvolgende wereldtitel allround, eindigde met die tijd als tweede. Ook op de 500 meter hield de 26-jarige schaatser de schade beperkt, waardoor hij na twee afstanden bovenaan staat in het klassement. Zondag is de 1.500 meter en de 10.000 meter. Roest veroverde de allroundtitel ook al in 2018, 2019 en 2020 en is ook de regerend Europees kampioen allround. Gat met Van der Poel kan groter Op de lange afstanden heeft Roest vooral concurrentie van langeafstandsspecialist Van der Poel, de Zweedse olympisch kampioen op 5.000 en 10.000 meter. In Peking moest Roest twee keer genoegen nemen met zilver achter Van der Poel. De Zweedse schaatser klokte met 37,33 de veertiende tijd op de 500 meter en maakte ruim drie seconden achterstand goed op de vijf kilometer. Bekijk hieronder een samenvatting van de 5.000 meter en de 500 meter op de WK allround.

Marcel Bosker, die twee jaar geleden de bronzen medaille pakte op de WK, staat zevende na de eerste dag. Het was even twijfelachtig of Bosker mocht deelnemen aan de WK allround. De 25-jarige schaatser testte aan het begin van de week positief op het coronavirus en reisde pas later naar Noorwegen. Bosker testte vrijdag negatief en kreeg van de internationale schaatsunie (ISU) te horen dat hij mocht starten. Na de 500 meter keek hij echter al tegen een behoorlijke achterstand aan. Hij reed 37,21 en klokte op de 5.000 meter de zevende tijd met 6.24,07. Zijn achterstand op Roest is 4,73 seconden. In Peking eindigde hij samen met Sven Kramer en Roest op een teleurstellende vierde plaats op de olympische ploegenachtervolging. Bekijk hieronder de reacties van Patrick Roest en Marcel Bosker na de 500 meter.

Beau Snellink moest op het laatste moment de WK allround aan zich voorbij laten gaan. De 20-jarige schaatser zou zijn WK-debuut maken in Hamar, maar mag vanwege een positieve coronatest toch niet in actie komen. Chris Huizinga, de vervanger van Snellink, staat vijftiende na de eerste dag. Vorig jaar waren er geen wereldkampioenschappen allround vanwege het coronavirus. Sven Kramer werd in zijn carrière negen keer wereldkampioen allround, maar dit seizoen plaatste hij zich niet voor de WK, omdat zijn focus volledig op de Olympische Spelen lag. Geen Russen Eerder deze week maakte de ISU bekend dat Russische en Belarussische sporters en officials worden uitgesloten van wedstrijden. Beide landen ontbreken hierdoor op de WK sprint en de WK allround in Hamar, hoewel de Russische ploeg daarvoor al had besloten om niet af te reizen naar Noorwegen.