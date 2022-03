Tevreden Schouten en De Jong doen goede zaken op WK allround, Takagi leidt nog net

Irene Schouten en Antoinette de Jong staan na de eerste dag van de wereldkampioenschappen allround op de tweede en derde plaats in het klassement. Schouten deed goede zaken op de 3.000 meter in het Noorse Hamar. Ze won de afstand in een baanrecord (3.58,00) en noteerde op de 500 meter een persoonlijk record (39,24). Schouten moet zondag op de 1.500 meter 0,42 seconde goedmaken op Miho Takagi, die nog aan de leiding gaat na twee afstanden. De Jong ook snel Ook Antoinette de Jong kende een prima eerste WK-dag. De Europees allroundkampioene werd tweede op de 3.000 meter in 4.00,90 en ze heeft een achterstand van 0,58 seconde op Takagi. De Jong klokte de vijfde tijd op de 500 meter (38,81). De Japanse topfavoriete won de 500 meter in een degelijke, maar niet heel snelle rit: 38,31. Ze eindigde met 4.02,73 als vijfde op de drie kilometer. Takagi, de Japanse olympisch kampioene op de 1.000 meter, was in 2018 al eens de beste op de WK allround en won in 2020 de WK sprint. Bekijk hieronder een samenvatting van de 500 meter op de WK allround.

"Ik had niet verwacht dat het na de 500 meter nog zo spannend zou worden", vertelde Schouten na de eerste dag. "Natuurlijk wil je altijd meer, maar dit is het. Weer een baanrecord, dat is mooi, maar morgen moet ik echt aan de bak. Eerlijk gezegd had ik wel ietsje harder gewild." Toch was Schouten na twee afstanden tevreden. "Ik kan dus toch voor die titel gaan", aldus de drievoudig olympisch kampioene, die vooraf aangaf zichzelf niet als favoriete te zien. "Elke afstand wil ik zo goed mogelijk rijden." Bekijk hieronder de reacties van Irene Schouten en Antoinette de Jong na de eerste WK-dag in Hamar.

"Foutjes horen erbij", vertelde een tevreden De Jong. "Niet alles ging vlekkeloos, het is jammer van die 500 meter, maar met die 3.000 meter ben ik heel blij. Het begon weer ergens op te lijken. Ik kan weer vechten en onderweg was ik gewoon ook heel blij." Debuut voor Conijn Nederlands allroundkampioene Merel Conijn debuteerde op de WK met de elfde tijd op de 500 meter (39,68) en de zesde tijd op de 3.000 meter: 4.03,00. Ze staat zevende in het klassement met een achterstand van 4,25 seconden op Takagi. Titelverdedigster Ireen Wüst is er niet bij dit weekend. De zesvoudig olympisch kampioene rijdt volgende week haar allerlaatste wedstrijd tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen. Vorig jaar waren er geen wereldkampioenschappen allround vanwege het coronavirus. Geen Russen Eerder deze week maakte de internationale schaatsbond ISU bekend dat Russische en Belarussische sporters en officials worden uitgesloten van wedstrijden. Beide landen ontbreken hierdoor op de WK sprint en de WK allround in Hamar, hoewel de Russische ploeg daarvoor al had besloten om niet af te reizen naar Noorwegen.