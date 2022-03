Auto rijdt huis binnen in Leiden

Bij het verlaten van een parkeerplaats is een automobilist vanmiddag een woning in Leiden binnengereden. De man raakte gewond.

De politie gaat ervan uit dat de automobilist de macht over het stuur verloor. Opzet wordt uitgesloten.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de Herenstraat, een drukke winkelstraat niet ver van de middeleeuwse binnenstad van Leiden. De schade aan de woning is groot, meldt Omroep West. De bewoner was thuis, maar hij bevond zich op het moment van het ongeluk aan de andere kant van de woning en is ongedeerd gebleven.