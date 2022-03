Dedden oppermachtig op het Zweedse ijs in Lulea: vier op een rij

Ineke Dedden heeft opnieuw een zeer overtuigende zege geboekt bij het marathonschaatsen in het Zweedse Lulea. Na de eerste, tweede en derde, wist ze ook de finale van de Grand Prix te winnen.

Aggie Walsma reed tot 50 meter voor de eindstreep nog op kop, maar werd toen bijgehaald door een groep rijdsters. In de eindsprint toonde Dedden haar klasse, door ditmaal Merel Bosma (tweede) en Sharon Hendriks (derde) voor te blijven.

Dedden pakt vanzelfsprekend ook de eindzege van het klassement. Hendriks eindigde als tweede en Elsemieke van Maaren wist - ondanks dat ze vallend over de eindstreep kwam en daarmee als vijfde finishte - de derde plaats in het eindklassement te grijpen.

De marathonwedstrijden in Lulea worden nog niet zo heel lang georganiseerd, zeven jaar geleden was de eerste editie. In tegenstelling tot het natuurijs op de Oostenrijkse Weissensee zijn de omstandigheden in Lulea vaak zwaar, met sterke wind en koude temperaturen.