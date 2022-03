Belgische Kopecky blijft Van Vleuten in sprint voor en wint Strade Bianche

Het is de eerste keer dat Kopecky Strade Bianchi wint. Annemiek van Vleuten won de race in Toscane al in 2019 en 2020. Ashleigh Moolman-Pasio werd zaterdagmiddag derde. Andere Nederlandse kanshebbers Marianne Vos en Demi Vollering eindigden op plek zeven en negen.

Lotte Kopecky heeft Strade Bianche gewonnen in een sprint met Annemiek van Vleuten. De Belgisch kampioene kon als een van de weinigen mee met een aanval van Annemiek van Vleuten op de laatste steile klim in de smalle straten van Siena.

Een heldhaftige solo onder een heldere blauwe lucht door het Toscaanse landschap - zonnig, graad of zeven, geen druppel regen - bleek te veel gevraagd voor Newsom. Met nog vijftig kilometer te gaan werd ze ingerekend, waarna uit een door flinke zijwind uitgedund peloton de ene na de andere aanval volgde.

Aanval na aanval

Op grindstrook zes en zeven, zo'n 20 kilometer van de streep, brandde het los. SD Worx deed een openingsbod met een aanval van Kopecky. Zij zag Van Vleuten en Vos mee springen, maar groot werd het gat nooit. Uiteindelijk vormde zich een grote kopgroep van bijna twintig rensters.

Vervolgens ging Van den Broek-Blaak (ook SD Worx) ervandoor, maar ook zij kon niet wegblijven. Op de laatste grindweg, La Tolfe, ruim een kilometer venijnig bergop, schakelde Van Vleuten bij en sloeg met Kopecky een gaatje van nog geen tien seconden. Maar wéér kwamen de achtervolgers terug.

Op de allerlaatste klim van de dag deed Van Vleuten nog een poging in de smalle straten van Siena. Weer pakte Kopecky haar wiel en samen reden ze naar de finish. De Belgisch kampioen had meer over in de laatste meters.

Na vier Nederlandse overwinning - Anna van der Breggen (2018), Van Vleuten (2019, 2020) en Blaak (2021) - gaat de eer nu naar België.