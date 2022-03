Russische invasie blijft onbesproken op Chinees Volkscongres

Het stutten van de economie en handhaven van de stabiliteit heeft topprioriteit, zei premier Li Keqiang tijdens de aftrap van het jaarlijkse Volkscongres. Hij pinde China's economische groeidoelstelling voor dit jaar vast op "rond de 5,5 procent", na een groei van 8,1 procent vorig jaar. De olifant in de Grote Hal van het Volk, de Russische invasie in Oekraïne, bleef onbesproken.

Met muzikale ondersteuning van de militaire band van het Volksbevrijdingsleger en onder luid geklap van de gedelegeerden komen de leden van het Permanente Comité van het Politburo, China's machtigste mannen, de zaal binnen. Xi Jinping voorop. Zonder mondkapjes, in tegenstelling tot het gros van de 2790 afgevaardigden van het Volkscongres.

"Het applaus laat de steun zien voor dit beleid", vertelt een van de verslaggevers op de Staatstelevisie vanuit de Grote Hal van het Volk, waar de meeste journalisten ook dit jaar vanwege covid niet welkom waren. Alleen op televisie en via schermen in het perscentrum, kilometers van de Grote Hal, kunnen de speeches en strak geregisseerde persconferenties worden gadegeslagen.

'Over bergkam heen klimmen'

Tot voor kort leek dit Volkscongres vooral een formaliteit, in aanloop naar het Partijcongres dit najaar waar Xi Jinping zijn ongebruikelijke derde termijn als partijbaas veilig hoopt te stellen. De voor Peking succesvol verlopen Winterspelen waren daartoe de eerste horde. Hoewel covid op het Chinese vasteland goeddeels onder controle is, loopt het aantal gevallen in Hongkong nog altijd hard op. Maar het is vooral de oorlog die Xi's belangrijkste partner Poetin in Oekraïne heeft ontketend die zijn schaduw werpt over de Twee Sessies, zoals het politieke samenzijn ook wel wordt genoemd.

China weigert de Russische inval tot nu toe te veroordelen, in de Grote Hal van het Volk werden er geen woorden aan vuilgemaakt. "De risico's en uitdagingen waarmee ons land te maken krijgt in binnen- en buitenland zijn dit jaar aanzienlijk toegenomen", was nog de meest directe referentie van premier Li Keqiang aan de grootste grondoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

"We moeten over deze bergkam heen klimmen, maar China zal de neerwaartse druk op de economie weerstaan", aldus Li, die daarmee ook refereerde aan de afkoelende vastgoedmarkt in China. Een groei van 5,5 procent zou de laagste groei in dertig jaar tijd betekenen. Li benadrukte een "onafhankelijk buitenlandbeleid van vrede" na te streven.

Voetbal niet uitgezonden

Elke verwijzing naar de oorlog in Oekraïne ligt, mede vanwege Xi's nauwe banden met Poetin, uiterst gevoelig. Voetbalwedstrijden uit de Premier League worden dit weekend niet uitgezonden in de Volksrepubliek nadat bekend was geworden dat aanvoerders banden zullen dragen in de kleuren van de Oekraïense vlag. Vrijdagavond, tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen, viel het geluid op de Chinese staatstelevisie weg toen voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité Andrew Parsons zich uitsprak voor dialoog en diplomatie en tegen oorlog en haat. De tolk vertaalde de ogenschijnlijk onschuldige woorden niet.

"We staan klaar om samen te werken met de internationale gemeenschap om nieuwe en grotere bijdragen te leveren aan het bevorderen van wereldvrede, stabiliteit, ontwikkeling en welvaart", stelde Li, die zei dat de modernisering van het Volksbevrijdingsleger verder wordt geïntensiveerd. Defensie-uitgaven worden dit jaar met 7,1 procent verhoogd. Vorig jaar was de verhoging 6,8 procent. De totale defensiebegroting komt nu uit op ruim 1450 miljard renminbi, ruim 200 miljard euro. China heeft zijn wapenarsenaal in de afgelopen jaren flink uitgebreid, onder meer met geavanceerde raketten.

Taiwan bleef, zoals gebruikelijk, niet onbesproken. De onafhankelijk functionerende democratie wordt door Peking gezien als een afvallige provincie die desnoods met geweld onder controle van de communistische partij moet worden gebracht. "We blijven ons inzetten om de kwestie Taiwan op te lossen in lijn met het beleid van de Partij", zei Li daarover in de presentatie van zijn werkrapport. Een toelichting daarop gaf hij niet. "We verzetten ons resoluut tegen buitenlandse inmenging en iedereen de onafhankelijkheid van Taiwan nastreeft", waarschuwde Li.