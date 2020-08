UCI past maatregelen aan: ploeg naar huis bij twee renners met corona

Het is een versoepeling van de regels die Tour-organisatie ASO eerder bekendmaakte, waarbij die maatregel ook van toepassing was op stafleden van een wielerploeg. Dat betekende dat renners ook de Tour moesten verlaten als twee stafleden positief zouden testen.

Wanneer er binnen een ploeg slechts één renner of staflid is besmet, zal alleen die persoon uit de Tour worden gehaald.

Tour de France

