Einde Abramovitsj-tijdperk, dat met miljoenen smijten nieuwe dimensie gaf

Jesper Grønkjaer na zijn goal van twee miljard, met links Jerrel Hasselbaink - ANP

Grønkjaer was ooit een groot talent uit Denemarken, dat bij Ajax gehaald werd als opvolger van Marc Overmars. Hij en ook zijn teamgenoten konden in Amsterdam de erfenis van een generatie voetballers die alle denkbare prijzen hadden gewonnen echter niet dragen. Champions League Maar in dienst van Chelsea bezorgde Grønkjaer zijn club kwalificatie voor de Champions League, door op de slotdag de winnende goal te maken tegen directe concurrent Liverpool. En deelname aan het miljoenenbal zou voor Abramovitsj een doorslaggevende voorwaarde zijn geweest in zijn overnameplannen. "Er waren veel geruchten in een tijd van grote financiële problemen. Er werd zelfs gezegd dat er aan het eind van de maand niet genoeg geld meer zou zijn om onze salarissen te betalen. We wisten dus dat het een beladen wedstrijd was", blikt Grønkjaer jaren later terug. "Maar niet hoe belangrijk die uiteindelijk zou zijn." Oliemiljardair Abramovitsj kocht de club van Ken Bates, loste in één klap alle schulden af en investeerde meer dan honderd miljoen euro in de selectie. En er werden al prominente rugnummers vrijgehouden voor grote aankopen die nog gingen volgen.

Tijdperk met twaalf Nederlanders Tijdens het bewind van Roman Abramovitsj bj Chelsea stonden er negen Nederlandse voetballers onder contract in Londen: Winston Bogarde, Jerrel Hasselbaink, Mario Melchiot, Khalid Boulahrouz, Arjen Robben, Jeffrey Bruma, Patrick van Aanholt, Marco van Ginkel en Nathan Aké. Guus Hiddink was er tot twee keer toe manager en verder was Henk ten Cate nog assistent-trainer en werkte Piet de Visser als scout.

Verdediger Khalid Boulahrouz werd in 2006 een van de Nederlanders die deel ging uitmaken van het project. "Ik won in dat seizoen twee bekers, maar het doel was de Champions League. Daar vlogen we helaas in de halve finale uit. Sportief lag de focus volledig op het winnen van prijzen." Bankrekening bij ING Boulahrouz maakte in zijn Londense jaar ook Abramovitsj van dichtbij mee. De Rus bleek ook maar gewoon een mens, met zelfs een bankrekening bij de Amsterdamse ING. "Hij kwam regelmatig bij ons in de kleedkamer. Dan feliciteerde hij ons als we een mooie overwinning hadden geboekt. En hij was daarna ook zo weer weg", weet Boulahrouz nog goed. "Ik herinner me hem als een aimabele man. Terughoudend en bescheiden."

Nederlanders droegen steentje bij aan successen Abramovitsj met Chelsea - NOS

Abramovitsj bemoeide zich weinig met de dagelijkse zaken, al was zijn invloed op de club natuurlijk enorm. De Rus wilde vooral van de successen kunnen genieten. Behoorlijk wat Nederlanders hadden een aandeel in de successen, ook al waren hun bijdragen doorgaans marginaal. Arjen Robben was het nadrukkelijkst aanwezig, met onder meer bijdragen in twee gewonnen landstitels. Maar zelfs de goed renderende buitenspeler werd een mikpunt van spot om zijn vermeende schwalbes. Bij het stofzuigen moest je oppassen dat je niet tegen de televisie stootte als Chelsea speelde, anders zou Robben omvallen, zo klonk het. Kooplust Zeker in de eerste periode werd Chelsea gehaat om zijn kooplust. Boulahrouz: "Maar daar kregen we als voetballers weinig van mee." Inmiddels zijn de steenrijke eigenaren niet meer weg te denken uit het mondiale topvoetbal. Opvallend genoeg volgde de echt grote prijzenoogst voor Chelsea pas in het tweede deel van het Russische bewind, met in december vorig jaar winst van de laatste grote prijs die nog ontbrak. Alsof het zo had moeten zijn, werd de cirkel rondgemaakt met het wereldkampioenschap voor clubs. In de maand waarin Abramovitsj later met pijn in het hart zou aankondigen een stapje terug te doen. Bekijk in onderstaande carrousel alle prijzen onder Abramovitsj: