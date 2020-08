De uitzending van 28 augustus

Derde corona-steunpakket gepresenteerd

Het kabinet en werkgevers en werknemers hebben gisteren in grote lijnen overeenstemming bereikt over een derde financieel steunpakket vanwege de coronacrisis. Toen werd ook duidelijk dat de steun niet zo fors wordt versoberd als eerder het geval leek. Het kabinet blijft in elk geval tot 1 juli volgend jaar steun verlenen.

Het steunpakket wordt vandaag in het kabinet besproken en daarna gepresenteerd. We spreken er vanavond over met Wopke Hoekstra, minister van Financiën.