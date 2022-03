Russen demonstreren bij Haagse ambassade, ook bondgenoot van Navalny is erbij

"Poetin is niet Rusland." Onder dat motto worden Russen in Nederland uitgenodigd te komen demonstreren bij hun ambassade in Den Haag. "Het Russische volk laat zich niet meer onderdrukken", zegt de gevluchte activist Alexander Zykov. "Dankzij hun moeite zal Poetin ooit terechtstaan en wordt de oorlog in Oekraïne gestopt." De 24-jarige Zykov doet vanmiddag ook mee aan het protest. Hij leidde tot vorig jaar verschillende kantoren van activist Aleksej Navalny, tot in december de geheime dienst collega's oppakte en ook hem in het vizier nam. Hij vluchtte naar Nederland en verblijft nu in een azc in het Limburgse Echt. "Ik zou graag terug willen naar mijn land, maar ook als ik hier zit, kan ik me nog nuttig maken. Protesten organiseren, de informatieblokkade proberen te doorbreken. Het pijnlijke is alleen dat we Poetin niet hebben kunnen stoppen voor deze invasie."

Behalve het protest bij de Russische ambassade om 14.00 uur is er om 13.00 uur ook een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Die bijeenkomst is georganiseerd door onder andere de SP en de Partij voor de Dieren. Aanwezigen zullen daar onder meer een menselijk V-teken maken op het terrein.

Al jaren voert Zykov oppositie tegen Poetin. Hij benadrukt ook dat er al jaren oorlog woedt in Oekraïne, sinds Poetin in 2014 de Krim annexeerde en separatisten opzette tegen de regering in Kiev. "De oorlog is al acht jaar bezig. Poetin heeft herhaaldelijk Russische troepen naar de Donbas gestuurd. Maar nog altijd noemt hij het geen oorlog. Ieder woord van Poetin is een leugen, geloof hem niet." Zykov is ervan overtuigd dat de oorlog een zwaktebod was van de Russische leider. "Heel veel mensen hebben een hekel aan Poetin en om zijn waarderingscijfers omhoog te krijgen ontketende hij een oorlog. Dat zie je wel vaker bij dictators, dat ze een vijand van buiten het land scheppen. Dat gebeurde bij de Tsjetsjeense Oorlog ook."

Quote Die strenge verboden zijn voor Poetin juist nodig omdat de mensen niet meer zwijgen. Alexander Zykov