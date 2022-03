Formule 1-team Haas breekt per direct met Russische coureur Mazepin

In een eerder stadium besloot Haas al de kleuren van Uralkali en de Russische vlag van zijn bolide te verwijderen. Mazepin senior stak via de chemiegigant en kunstmestproducent talloze miljoenen in het Amerikaanse Formule 1-team, om zo een stoeltje voor zijn zoon in de koningsklasse 'te kopen'.

Haas meldt in een kort persbericht dat het team "geschokt en bedroefd is vanwege de invasie van Oekraïne" en een "snelle en vreedzame oplossing van het conflict" wenst.

Formule 1-team Haas heeft per direct gebroken met zijn Russische rijder Nikita Mazepin. Ook het sponsorcontract met het Russische bedrijf Uralkali van de vader van Mazepin is verscheurd.

Mazepin had afgelopen seizoen overigens wel iets te vieren, hij kreeg de snelste ronde van de GP van België op zijn naam. Maar die Grand Prix werd door hevige regenval na een paar rondjes achter de safetycar afgeblazen. En omdat hij buiten de top tien eindigde leverde het de inmiddels 23-jarige coureur geen WK-punt op.

Poetin

De vader van Mazepin heeft nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin. In januari hadden de twee nog een een-op-een ontmoeting, terwijl Mazepin senior op de dag van de Russische invasie van Oekraïne samen met andere 'afgevaardigden uit Russische zakelijke kringen' aanwezig was in het Kremlin.

Als Mazepin het Formule 1-seizoen 'gewoon' bij Haas begonnen was, had dat tot problemen geleid. Zo kondigde de autosportfederatie van Groot-Brittannië aan alle coureurs die racen met een Russische of Belarussische licentie te weren, waardoor deelname aan de GP van Silverstone onmogelijk was geweest.