Teller Svitolina stokt in Monterrey op 10.000 euro na verlies in kwartfinales

Zo'n 10.000 euro zal Elina Svitolina overmaken aan het Oekraïense leger. Het is het prijzengeld wat ze won tijdens het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico. Zaterdagnacht werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld door Camila Osorio uit Colombia (1-6, 7-5, 7-6). Onder applaus van het publiek, wapperend met Oekraïense vlaggen, verliet ze de baan.

De Oekraïense Svitolina speelde een emotioneel toernooi in Monterrey. Aanvankelijk wilde ze in de eerste ronde niet in actie komen tegen speelsters uit Rusland en Belarus, omdat de tennisfederatie in haar ogen te lang wachtte met een standpunt wat betreft de oorlog in Oekraïne.

Nadat de tennisfederatie dit wel had gedaan, speelde de als eerste geplaatste Svitolina de beladen partij tegen de Russische Anastasia Potapova. Eerder had ze al bekend gemaakt al haar prijzengeld dat ze de komende toernooien verdient, te doneren aan het leger in haar thuisland.

De 27-jarige Svitolina, die meerdere malen benadrukte haar Russische opponenten niets te verwijten mits ze zich uitspreken tegen de oorlog, won het toernooi twee jaar geleden.