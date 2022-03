Bondscoach Van Gulik voorlopig niet aan het werk na betrokkenheid bij val Pieters

Bondscoach Fulco van Gulik van de Nederlandse baanploeg is tijdelijk niet aan het werk. Dat laat wielerbond KNWU weten. "Hoe lang dat zal duren, weten we nog niet. We zoeken intern naar een oplossing."

Mehdi Kordi, al betrokken bij de Nederlandse sprintselectie, neemt zijn taken over richting de eerste Nations Cup-wedstrijden op 21 april in Glasgow.

Samen gevallen

Van Gulik, die sinds het najaar van 2021 verantwoordelijk is voor de duuronderdelen op de baan, was op 23 december vorig jaar samen met Amy Pieters en de baanselectie op trainingskamp in Spanje. Tijdens dat kamp is Amy Pieters zwaar ten val gekomen.

"Amy is samen met Fulco gevallen, ze kwamen met elkaar in aanraking", vertelt hoofdcoach van de KNWU, Jan van Veen.