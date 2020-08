Politie doet aangifte tegen Groninger wegens opruiing en wapenbezit

De politie Noord-Nederland doet aangifte tegen een 35-jarige inwoner van Groningen. De man wordt verdacht van opruiing en wapenbezit.

Via sociale media bood de Groninger (stroomstoot)wapens aan om in te zetten tegen de politie tijdens demonstraties en om paarden op hol te laten slaan, meldt RTV Noord.

Ook plaatste de man video's waarin hij de politie bedreigt en oproept tot geweld tegen de politie. In een van de video's toont hij een stroomstootwapen in de vorm van een wandelstok, die hij te koop aanbiedt.

Arrestatieteam ingezet

De politie heeft de man woensdag al aangehouden op een parkeerplaats in Groningen. Daarbij werd een arrestatieteam ingezet.

Agenten hebben drie woningen doorzocht waar de man geregeld verbleef. In één van die huizen is een stroomstootwapen gevonden. Vandaag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer blijft vastzitten.