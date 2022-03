Evacuatie Marioepol uitgesteld vanwege Russische beschietingen

De Oekraïense militaire autoriteiten in de regio Marioepol en de locoburgemeester zeggen dat de evacuatie van burgers is uitgesteld omdat de Russen het overeengekomen bestand niet naleven. De bevolking is gevraagd weer naar de schuilkelders te gaan en te wachten op een nieuwe aankondiging. De politie zal de mensen met luidsprekers informeren.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Oekraïense strijdkrachten de gevechtspauze gebruiken om zich te versterken en het beschuldigt de Oekraïense autoriteiten ervan dat ze burgers niet laten vertrekken.

Hulpverleners en vrijwilligers stonden klaar om zoveel mogelijk mensen te evacueren uit de steden Marioepol en Volnovacha in het zuiden van Oekraïne. Door de aanhoudende beschietingen was de evacuatie nog niet begonnen.

De locoburgemeester van Marioepol, Sergyj Orlov, zegt tegen de BBC dat de Oekraïense regering weer met de Russische autoriteiten onderhandelt over de gevechtspauze.

Eerder zei hij dat de Russen nog steeds artilleriebeschietingen uitvoeren. "Er is geen bestand in Marioepol en er is geen bestand langs de route. Onze burgers staan klaar om te vertrekken, maar kunnen niet weg als de beschietingen doorgaan."

Burgers in Marioepol moesten zich op centrale punten verzamelen om in een kolonne de stad te verlaten, met bussen en auto's. De gemeente riep mensen die met hun eigen auto reizen op om zoveel mogelijk anderen mee te nemen. Het konvooi zou in eerste instantie naar Zaporizja gaan.

Hoe het staat met de evacuatie uit Volnovacha is onduidelijk. De stad met zo'n 25.000 inwoners is de afgelopen dagen zwaar beschoten. De gevechten zouden zo zwaar zijn geweest, dat het niet lukte om slachtoffers op te halen. Volgens de Britse krant The Guardian is bijna geen gebouw in de stad niet geraakt.

Afspraken over humanitaire corridor

Het Russische ministerie van Defensie maakte eerder bekend dat het leger zijn aanvallen op enkele Oekraïense steden enkele uren zou opschorten om mensen de kans te geven de stad te verlaten. Het ging om een summiere verklaring, waarin geen eindtijd stond.

Marioepol ligt zwaar onder vuur en ook om Volnovacha, 65 kilometer noordelijker, wordt gevochten. Inwoners van Volnovacha, met zo'n 25.000 inwoners, zeggen tegen The Guardian dat afgelopen dagen vrijwel elk gebouw is beschadigd of verwoest.

Volgens Russische persbureaus zou de gevechtspauze om 09.00 uur lokale tijd beginnen (10.00 Nederlandse tijd). De Oekraïense militaire autoriteiten in de regio zeggen op Twitter dat het bestand zeven uur zou moeten duren, maar er bestaat onduidelijkheid over.

De humanitaire corridors zijn een afspraak die onderhandelaars van Rusland en Oekraïne van de week overeenkwamen, op de tweede dag van gesprekken in de grensstreek met Belarus.

'Ze proberen ons uit te roeien'

Burgemeester Bojtsjenko van Marioepol riep eerder al op voor een vrije doorgang voor burgers en hulpgoederen. Volgens de burgemeester zitten de inwoners van de stad thuis in de kou, in het donker zonder drinkwater.

Hij zegt dat er grote schade is aangericht aan cruciale infrastructuur als ziekenhuizen, scholen, winkels en wegen. Ook raakt volgens hem de voedselvoorraad snel op. "Ze proberen ons uit te roeien", sprak Bojtsjenko tegen de Financial Times. De krant schrijft dat de lijken op straat blijven liggen omdat inwoners niet naar buiten durven om ze weg te halen.

De stad, met bijna een half miljoen inwoners, wordt vanuit twee kanten aangevallen. Vanuit het oosten nemen pro-Russische separatisten uit de Donbas de stad onder vuur en vanuit het westen zijn Russische militairen opgerukt vanuit de Krim.