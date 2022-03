Wekdienst Peking: bruine pistes, valpartijen en wachten op eremetaal

In de Nederlandse nacht heeft de paralympische ploeg zijn eerste afdalingen in Peking geskied. Op eremetaal moeten we nog een dag langer wachten, geen van de vijf Nederlandse skiërs wist te verrassen.

Bij het eerste van de vijf ski-onderdelen, de afdaling, was de hoop op succes gevestigd op Jeroen Kampschreur. De allrounder zette wel de beste Nederlandse prestatie neer, hij werd uiteindelijk vijfde. "Het is de afdaling, niet mijn sterkste punt", reageert Kampschreur. "Er zijn meer jongens met een snelle ski. Het is nog lang niet voorbij, ik heb nog vier wedstrijden te gaan."

Gekneusde rib

Een paar dagen voor zijn wedstrijd vloog Kampschreur op de afdaling nog compleet van de piste, met een harde klap kwam de Nederlander weer terecht. Een gekneusde rib weerhield hem er niet van positief te blijven. "Ik weet nu hoe het niet moet!", zei Kampschreur na afloop van de training.