Roest overweegt overstap naar Reggeborgh: 'Kijken hoe het ergens anders is'

De WK allround van dit weekend zouden zomaar eens een van de laatste toernooien kunnen zijn waarbij we Patrick Roest in een schaatspak van Jumbo-Visma zien rijden. De allrounder overweegt namelijk een overstap naar sprintploeg Reggeborgh. Zeven jaar lang trainde Roest onder de vleugels van Jac Orie en dat leverde hem vele successen op. Drie keer werd hij wereldkampioen allround (in 2018, 2019 en 2020), één keer pakte hij de Europese allroundtitel en na twee Winterspelen heeft hij al vier olympische medailles in zijn kast hangen. In 2018 pakte hij zilver op de 1.500 meter en brons met de achtervolgingsploeg. In Peking veroverde hij dit jaar zowel zilver op de 5.000 als de 10.000 meter. "Dan ga je kijken hoe het ergens anders is", verklaart de 26-jarige Roest waarom hij niet net als veel teamgenoten al heeft bijgetekend bij Jumbo-Visma. "Er zijn twee gesprekken geweest, een gesprek met Jumbo en een gesprek met Reggeborgh. Die dingen wil ik gewoon goed naast elkaar leggen. Ik vind het goed om met beide partijen een goed gesprek te voeren en daar mijn keuze op te baseren. Daar heb ik nu nog niet de tijd voor gehad." Sprintersploeg Als Roest gaat rijden voor de ploeg van trainer en voormalig topsprinter Gerard van Velde zou dat op z'n minst opmerkelijk zijn. Reggeborgh is momenteel geen allroundploeg, maar een sprintersploeg, met onder anderen Femke Kok, Michelle de Jong, Kjeld Nuis en Hein Otterspeer in de gelederen.

"Daar zouden dan zeker dingen moeten veranderen natuurlijk, om het naar mijn zin te maken", weet Roest. "Dat kunnen ze en willen ze graag, maar dan is de vraag of ik dat ook wil. Of ik het risico wil nemen. Daar moet ik goed over nadenken." Roest heeft zelf wel wat ideeën hoe er een sterke allroundploeg gecreëerd kan worden bij Reggeborgh. "Je moet kijken naar rijders met wie je goed kan trainen en Bosker is daar een sterke in." Marcel Bosker heeft, net als Roest, nog niet bijgetekend bij Jumbo-Visma en nog geen beslissing genomen over zijn toekomst.

Bosker mag starten in Hamar Het was even twijfelachtig of Marcel Bosker mocht deelnemen aan de WK allround in het Noorse Hamar. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma testte namelijk positief op het coronavirus en reisde pas later naar Noorwegen. Bosker testte vrijdag negatief en heeft van de Internationale Schaats Unie (ISU) te horen gekregen dat hij mag starten, zo meldt zijn ploeg.