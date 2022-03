Aanbod energiecontracten opgedroogd, 'de markt is totaal onvoorspelbaar'

Het was eind vorig jaar, toen de energieprijzen ook schrikbarend hoog waren, een veel gehoord advies. In het voorjaar zouden de energieprijzen wel weer dalen, dus huishoudens met een variabel of aflopend vast energiecontract konden beter wachten met een nieuw contract afsluiten. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn die huishoudens nu niet beter af. Wie op dit moment een energiecontract met vaste prijzen wil afsluiten staat namelijk voor een dicht loket. Prijzen voor gas en stroom gaan zo hard op en neer dat leveranciers geen vaste contracten aanbieden. Er zijn vrijwel alleen zogeheten 'modelcontracten' beschikbaar. Dat zijn contracten die leveranciers wettelijk verplicht zijn om aan te bieden. De prijzen zijn momenteel zeer hoog. Niet verstandig "De markt is totaal onvoorspelbaar. We kunnen geen half jaar of jaar vooruitkijken en dus geen vaste contracten aanbieden", zegt een woordvoerder van Eneco. Ook Essent doet dat. "Een vast contract kan even niet", zegt Henriëtte Setz, directeur bij Essent. "De prijzen zijn zo gestegen dat het moeilijk is om een goed aanbod te doen. We hopen dat deze periode snel voorbijgaat." Vattenfall heeft sinds eind december alleen modelcontracten. "De huidige prijsniveaus op de inkoopmarkt zijn zeer hoog en dat is al een aantal maanden zo", zegt een woordvoerder. "Een klant die in deze periode een vaste prijs zou willen afsluiten, zou zich daarmee voor een lagere periode vastleggen op dit tarief. Dat vinden wij voor de klant niet verstandig." Daarnaast zegt het bedrijf meer risico te lopen als er nu vaste contracten worden aangeboden. Voor klanten die nu een vast contract zouden afsluiten, wordt er vooraf energie ingekocht voor een relatief hoge prijs. "Mocht de klant gedurende de contractperiode toch opzeggen, dan is er een grote kans dat wij met deze hoog ingekochte volumes blijven zitten." Wel behoefte Toch zijn er wel degelijk consumenten die uit vrees voor nog verdere prijsstijgingen nu een contract met vaste prijzen willen hebben. "We merken dat er ontzettend veel behoefte is onder consumenten om een vast contract af te sluiten, consumenten zijn op zoek naar zekerheid", zegt Ben Woldring van Gaslicht.com. Vorige week zag hij nog een piek in aanvragen, ook na de inval in Oekraïne. "Duizenden mensen per dag sloten nog snel een jaarcontract af, zo van 'het kan nog duurder worden'. De mensen die dat vorige week deden zijn nu tevreden dat ze het nog hebben kunnen regelen." Bijna alle prijsvergelijkers hebben door het gebrek aan opties hun diensten tijdelijk gestaakt. "Wij bieden sinds 24 februari geen vergelijkingen meer aan", laat Independer weten. "Energiemaatschappijen bieden namelijk geen contracten meer aan. Dus geen jaarcontract, geen variabel contract, maar alleen het wettelijk verplichte 'modelcontract."

Wat is een modelcontract? Het modelcontract heeft bij alle energieleveranciers dezelfde voorwaarden, maar de prijzen voor gas en stroom verschillen wel. Een modelcontract heeft variabele leveringstarieven en een onbepaalde looptijd. Variabel betekent in principe dat prijzen twee keer per jaar worden aangepast, op 1 januari en 1 juli. Maar bij onvoorziene marktomstandigheden mogen leveranciers ook tussentijds de prijzen verhogen. In dat geval moeten klanten tijdig op de hoogte gesteld worden, zodat er tijd is om over te stappen naar een andere leverancier. Het modelcontract is ontwikkeld door de branchevereniging van energiebedrijven.