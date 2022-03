Onafhankelijke online nieuwsbronnen nu vrijwel gekneveld in Rusland

Rusland heeft weer verdere stappen genomen om de onafhankelijke nieuwsvoorziening via internet aan banden te leggen. Gisteren kwam naar buiten dat onder meer de BBC online wordt geblokkeerd. Op televisie zijn vrijwel alleen nog maar de staatszenders te volgen, die precies zeggen wat het Kremlin wil.

De afgelopen dagen is het aantal internetblokkades snel uitgebreid. Naast de BBC (die juist nu heel populair was) gaat het ook om andere Russischtalige buitenlandse media, waaronder Deutsche Welle, Voice of America en het in Letland gebaseerde Meduza. Ook Facebook is inmiddels geblokkeerd door de internettoezichthouder, en Twitter is aan banden gelegd.

Blokkades werden verwacht

"Eigenlijk ligt het in de lijn der verwachtingen dat buitenlandse netten afgesloten zouden worden", zegt Han Bouwmeester, docent militaire strategie aan de Defensie Academie en gespecialiseerd in informatiemanipulatie door Rusland. "In de EU werd besloten om RT en Sputnik te verbannen. Wat je vaak ziet is dat Rusland reageert op wat het Westen doet."

De BBC zegt op Twitter er alles aan te doen om beschikbaar te blijven voor mensen in Rusland. In een ander bericht geeft de mediaorganisatie een aantal tips.