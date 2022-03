Noord-Korea vuurt opnieuw raket af, negende test dit jaar

Noord-Korea heeft opnieuw een rakettest gedaan, meldt Japan. Volgens de autoriteiten in Tokio kwam de mogelijk ballistische raket neer in de Japanse Zee, aan de oostkant van het Koreaans schiereiland. Minister Kishi van Defensie zegt dat de raket 550 kilometer hoog kwam en 300 kilometer ver.

De Zuid-Koreaanse legerleiding bevestigt dat er iets in zee terecht is gekomen, maar geeft geen details. Noord-Korea heeft nog niet op de berichten gereageerd.

Het zou de negende rakettest van Noord-Korea zijn dit jaar. De vorige was afgelopen zondag.

De lanceringen zijn door de VN-Veiligheidsraad verboden. De test komt op een saillant moment, omdat er komende woensdag presidentsverkiezingen in Zuid-Korea zijn. Ook is vanochtend het Chinese Volkscongres, de jaarlijkse zitting van het voltallige parlement in Peking, geopend.