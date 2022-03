Chef atoomwaakhond bezoekt Iran, hoopt kerndeal nieuw leven in te blazen

Het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is in Teheran aangekomen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma. Rafael Grossi wil in de hoofdstad proberen om de kerndeal uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Grossi hoopt dat internationale toezichthouders weer toegang krijgen tot de Iraanse nucleaire installaties en dat zijn organisatie daar ook camera's mag hebben. Ook wil het IAEA duidelijkheid over nucleair materiaal waarvan de atoomwaakhond het bestaan vermoedt, maar dat Iran niet heeft opgegeven en waarover het land ook geen vragen wil beantwoorden.

Optimisme bij onderhandelaars

Het akkoord uit 2015 was bedoeld om te voorkomen dat Iran ooit kernwapens zou ontwikkelen, iets wat de Iraanse autoriteiten ook altijd hebben ontkend. Het werd behalve door Iran ook ondertekend door de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (VS, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en Duitsland.

Toenmalig president Trump van de VS trok zijn land in 2018 terug uit de deal, waarna ook Iran het akkoord opzegde. Het afgelopen jaar hebben de landen, met de VS op afstand, onderhandeld over het opnieuw in werking laten treden van de kerndeal.

Europese onderhandelaars spraken vrijdag hun optimisme uit. "We zijn heel heel erg dichtbij een overeenkomst", zei de Fransman Philippe Errera. Voor vertrek zei Grossi dat de onderhandelingen in een kritische fase zijn aangekomen, maar dat een positieve uitkomst mogelijk is.