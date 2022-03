Inter-spits Martinez kan het nog; schiet ploeg met hattrick naar koppositie

Het is spannend in de Serie A:

Door de overwinning herovert de ploeg van Nederlanders Stefan de Vrij en Denzel Dumfries - vrijdag allebei in de basis - de koppositie. Inter staat nu één punt voor op Napoli en AC Milan.

De Argentijnse spits scoorde in 2022 pas één keer. Met deze hattrick brengt hij zijn totaal in de Serie A dit seizoen op veertien. Daarmee ligt hij op koers zijn totaal van vorig seizoen (17) te verbeteren. De andere twee treffers kwamen van een andere goaltjesdief, de Bosniër Edin Džeko.

Internazionale heeft zijn spits terug. Lautaro Martinez stond negen wedstrijden droog, maar was vrijdagavond ineens weer goed voor een hattrick in de 5-0 overwinning op hekkensluiter Salernitana.

Van een echte wedstrijd tussen topploeg Inter en de hekkensluiter van de Serie A was voor rust amper sprake. Inter was veel sterker en Martínez raakte met een knap schot al snel de lat. Drie minuten later vond de Italiaan Nicolò Barella met een bekeken steekbal Martinez: 1-0.

De 2-0, nog voor rust, was haast identiek. Barella gaf opnieuw aan en Martínez rondde weer koel af. Nadat Martínez zijn hattrick na de rust had voltooid, kon Dzeko aan het werk: hij sloeg binnen vijf minuten twee keer toe - eerst op aangeven van Robin Gosens en vervolgens van Dumfries.

De Nerazzurri kunnen dit weekend achterover leunen en zondag kijken wat hun directe concurrenten gaan doen. Napoli krijgt om 20.45 uur AC Milan op bezoek.