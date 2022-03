Directeur Van Wijk schaamt zich: 'Zwarte dag voor Vitesse'

"Ik betreur dit heel erg en schaam me dood", aldus Van Wijk. "Onacceptabel. De personen die dit hebben gedaan, wil ik hier nooit meer zien. Dat vuurwerk is gewoon een aanslag."

De misdragingen gebeurden uitgerekend op de avond die voor Vitesse, dat een Russische eigenaar heeft, begon met de V van Vrede. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne stonden beide teams in V-vorm op het veld en spelers en staf maakten het V-gebaar.

"Ongekend", sprak Sparta-aanvoerder Adil Auassar. "Hier moet keihard tegen opgetreden worden." Sparta-trainer Henk Fraser sloot zich daarbij aan: "Het is helaas de wereld waarin we leven. Het lijken wel de Middeleeuwen."

Fraser bekende dat hij erop had aandrongen de wedstrijd niet uit te spelen. Niet eens zozeer vanwege de veiligheid van zijn spelers. "Mijn spelers waren niet meer gefocust. Dan hadden we door zaken waarop we geen invloed hebben, de mindset niet meer gehad. Dan zouden we in het nadeel zijn."

Kijk hieronder naar de reacties van Adil Auassar en Henk Fraser.