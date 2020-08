Thiago Silva tekent voor een jaar bij Chelsea

Chelsea heeft de volgende versterking binnen. De Braziliaan Thiago Silva (35) heeft voor een seizoen getekend bij de Londense club.

Thiago Silva komt over van Paris Saint-Germain, waar hij zijn contract niet wilde verlengen. Hij speelde acht jaar voor de Parijse topclub.

De overgang naar Chelsea hing al geruime tijd in de lucht. Donderdag werd de centrale verdediger in Milaan gekeurd, een dag later presenteerde Chelsea de aanwinst.

Veel nieuwelingen

Chelsea versterkte zich eerder al met Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell en Malang Sarr. De Nederlandse jeugdinternational Xavier Mbuyamba stapte ook over naar de Londense club. Hij speelde in de jeugd van Barcelona. Chelsea hoopt ook nog Leverkusen-ster Kai Havertz te verwelkomen voor het nieuwe seizoen.