Nederlandse darters laten zich zien op UK Open: zeven bij laatste 32

Michael van Gerwen heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de laatste 32 op het UK Open. Van Gerwen - winnaar van het toernooi in 2020 - versloeg Gary Anderson - winnaar in 2018 en nummer zeven van de wereld - overtuigend met 10-7.

Van Gerwen begint in vorm te raken. Donderdag hield Mighty Mike al niets heel van Jonny Clayton (6-1), Michael Smith (6-2) en Peter Wright (6-0), waarmee hij de vierde avond van de Premier League-darts won. In drie partijen verloor hij slechts drie legs. Die vorm trekt hij door naar het Britse open.

120.000 euro voor winnaar

De top van de dartwereld heeft zich dit weekend verzameld in Minehead, een kustplaats in het zuidwesten van Engeland, voor de het eerste grote televisietoernooi van dit dartseizoen. Ze strijden om een half miljoen euro prijzengeld, waarvan 120.000 euro is weggelegd voor de winnaar.

In de afgelopen dagen speelden tal van darters knock-outrondes om zich met de top-32 van de wereld te mengen, waarvan de echte toppers vanavond pas in actie kwamen in de vierde ronde. In totaal deden 32 Nederlanders mee. Na vrijdag zijn er daarvan - naast Van Gerwen - nog zes over: Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Geert Nentjes, Niels Zonneveld, Ron Meulenkamp en Vincent van der Voort.

Van der Voort stuurde zonder veel moeite de Nederlander Jermaine Wattimena met 10-4 naar huis. Jelle Klaasen legde het af tegen Devon Peterson (10-6) en Maik Kuivenhoven kwam net te kort tegen Simon Whitlock (10-9).