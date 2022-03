Volendam struikelt in Venlo, Eindhoven nestelt zich op plek vier

Koploper Volendam heeft in Venlo een kans laten liggen om uit te lopen in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij VVV kwam het niet verder dan 0-0.

FC Emmen verloor midweeks van Helmond Sport en dat gaf Volendam een uitgelezen mogelijkheid een flinke stap richting promotie naar de eredivisie te zetten. Dat bleek geen vanzelfsprekendheid.

Aanbeland in Venlo na de lange rit zuidwaarts troffen de Volendammers in stadion De Koel een veld dat veel weg had van een weiland, een lappendeken van gras. Stroef, geen veld om lekker op te voetballen.