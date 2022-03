Vitesse-publiek misdraagt zich; duel met Sparta vlak voor tijd definitief gestaakt

Het duel tussen Vitesse en Sparta begon met een vredesgebaar van beide ploegen, maar eindigde met supporters die zich misdroegen. De wedstrijd in Arnhem zat al in de blessuretijd toen het misging. Sparta-keeper Maduka Okoye kreeg een beker naar zijn hoofd gegooid vanaf de tribune, waarop de scheidsrechter het duel staakte. Het duel werd niet meer hervat.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Vitesse-aanhangers zich van hun slechtste kant lieten zien. Op 20 februari van dit jaar ging het ook al mis in het uitduel met FC Utrecht, toen er vuurwerk op het veld werd gegooid.

Vredesgebaar

De wedstrijd in Arnhem stond in het teken van vrede. "Vitesse spreekt zich uit voor vrede en vindt het hartverscheurend om het nieuws uit Oekraïne te horen, lezen en zien", liet Vitesse voorafgaand aan het duel in een verklaring weten.

De spelers en stafleden stelden zich voor de aftrap op in de vorm van een 'V' en tegelijkertijd werd er een spandoek met de tekst 'De V van Vrede' getoond.