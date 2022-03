Leerdam bezorgt haar Oekraïense schaatscoach tranen: 'Moeilijk om te genieten'

Een schaatser die zonder beschermers om de ijzers het middenterrein oprent, dat zie je niet vaak. Jutta Leerdam deed het vrijdagavond in het Noorse Hamar, toen ze zag dat haar Oekraïense coach Kosta Poltavets in tranen was na haar overwinning bij de WK sprint. "Het maakte me gewoon niet meer uit. Ik zag Kosta in tranen en natuurlijk doet het ook wel wat met mij dat hij gewoon zo blij is", reageerde Leerdam, die verder niet te veel wilde zeggen over de emotionele achtbaan waarin haar coach zit. "Natuurlijk, ik doe het niet alleen voor Kosta, ik doe het ook voor mezelf. Het is heel fijn dat ik hem een lach heb kunnen bezorgen en natuurlijk wat tranen, maar wel uit geluk"

Leerdam veroverde in het Vikingskipet haar eerste wereldtitel sprint, nadat ze vorige maand in Peking olympisch zilver had veroverd op de 1.000 meter. "Deze is voor jou, Kos", zei ze toen ze haar coach op het middenterrein bereikt had. Te veel emoties "Het is moeilijk om te genieten van de overwinning van Jutta", vertelde Poltavets daarna. "Ik ben superblij van binnen, maar de laatste tien dagen lopen de emoties zo hoog op dat het eigenlijk te veel is. De recente gebeurtenissen in de wereld maken dat het niet echt een normaal kampioenschap is. Dat voel je ook aan de sfeer." Poltavets werd zestig jaar geleden geboren in het Oekraïense Charkov en heeft nog familie wonen in het gebied. Vlak voor de beslissende 1.000 meter van Leerdam kreeg hij een telefoontje van zijn halfbroer. "Hij vertelde dat zijn vrouw en kinderen inmiddels vlakbij de Roemeense grens zijn. Mijn halfbroer blijft daar. Hij staat in Kiev letterlijk met geweren om de stad te verdedigen", vertelde de coach, die zelf in 1994 naar Nederland vluchtte.

In de afgelopen 25 jaar heeft Poltavets als schaatscoach veel Nederlandse toppers onder zijn hoede gehad, maar hij was ook jarenlang bondscoach van de Russen. "Het is catastrofaal wat daar gebeurt. Ik hoop gewoon dat het snel stopt." Krol denkt aan Dubreuil Ook Thomas Krol was bij het vieren van zijn eerste wereldtitel sprint met zijn gedachten bij iemand anders. De 29-jarige Nederlander greep de titel door landgenoot Kai Verbij af te troeven op de beslissende 1.000 meter, maar zijn grootste concurrent werd eerder op de dag al uitgeschakeld door een positieve coronatest. Laurent Dubreuil had na de eerste dag de beste papieren voor het goud, ondanks dat Krol op de 1.000 meter het baanrecord uit de boeken had gereden. Krol vierde zijn titel daarom bescheiden. "Ik vind dat ook wel gepast gezien wat Dubreuil overkomen is. Ik reed vandaag niet zo goed als gisteren, het beste is er een beetje af, ik ben gewoon moe. Ik denk dat het voor mij heel lastig geweest was om te winnen als hij niet besmet was met corona."

Toch is Krol echt wel blij met zijn titel, die een prachtige kroon vormt op een toch al zo succesvol jaar. In Peking veroverde Krol olympisch goud op de 1.000 meter en op de 1.500 meter greep hij het brons. "Het is gewoon een hele mooie titel om erbij te hebben, want die had ik nog niet", zei Krol, die zich al wel Europees kampioen sprint én wereldkampioen op de 1.500 meter mocht noemen. De 29-jarige Krol verscheen de laatste dagen vol rust en vertrouwen voor de camera, maar dat was in het begin van het seizoen wel anders. "Vooral in september en oktober heb ik lopen prutsen met mijn zelfvertrouwen. Ik heb me toen echt bewapend met een mentale coach. Sindsdien heb ik het mentaal veel beter onder controle gekregen en heb ik bijna alle duizend meters gewonnen die er te winnen waren."