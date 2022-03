Ajax-vrouwen boeken simpele zege in eredivisie, PSV loopt averij op in

Ajax heeft in de eredivisie voor vrouwen een eenvoudige zege geboekt op laagvlieger VV Alkmaar. Dankzij een 2-0 overwinning in eigen huis hebben de Amsterdammers de koppositie ook na de zeventiende speelronde in handen.

De thuisploeg begon stroef aan het duel tegen Alkmaar, dat voorlaatste staat in de eredivisie. In de eerste helft kon Ajax geen gaatje vinden in de Alkmaarse defensie, maar na rust was het wel raak. Romee Leuchter kopte de bal uit een corner achter keepster Femke Liefting.

Zeven minuten later was Leuchter wederom trefzeker en was de overwinning binnen voor de club uit Amsterdam.

PSV verliest

PSV, de nummer drie van de ranglijst, liep averij op. De Eindhovenaren gingen thuis met 1-0 onderuit tegen ADO Den Haag en hebben nu een achterstand van 11 punten op koploper Ajax.

Al na ruim een kwartier spelen was het raak voor de Haagse ploeg. Na goed voorbereidend werk van Wiëlle Douma zorgde Anne Sellies voor het enige doelpunt van de wedstrijd.