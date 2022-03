Internationale journalisten staken activiteiten in Rusland

Buitenlandse mediaorganisaties halen hun medewerkers uit voorzorg weg uit Rusland of staken hun journalistieke activiteiten in het land. De Britse publieke omroep BBC legde het werk in Rusland vandaag voorlopig neer, omdat de organisatie niet wil dat journalisten het risico lopen op vervolging na de introductie van nieuwe wetgeving.

Ook meerdere Nederlandse correspondenten hebben Rusland voorlopig verlaten. NOS-correspondent Iris de Graaf noemt "de werkomstandigheden in Rusland op dit moment te onzeker" en RTL Nieuws-correspondent Eva Hartog heeft haar standplaats Moskou voorlopig verruild voor Turkije. Ook de Zweedse publieke omroep SVT heeft zijn correspondent teruggehaald.

In de nieuwe wet, die president Poetin vanavond heeft ondertekend, staat dat iedereen die bewust "valse informatie" over de oorlog verspreidt voortaan tot 15 jaar cel riskeert. Volgens het Kremlin wordt Rusland "overspoeld met een stroom van nepnieuws" en zijn de NAVO en buitenlandse inlichtingendiensten verantwoordelijk.

BBC via korte golf

In Rusland zijn internationale media ook steeds lastiger te bekijken of beluisteren. Zo zijn de sites van onder meer de BBC, de Duitse wereldomroep Deutsche Welle en de Amerikaanse wereldomroep Radio Free Europe/Radio Liberty niet meer te bereiken. Verder is Facebook geblokkeerd, net als de kritische nieuwssite Meduza, die vanuit Letland werkt. Ook verschillende kritische zenders in Rusland zijn uit de lucht, zoals de radiozender Echo Moskvi. Vanavond werd ook nog bekend dat Twitter wordt ingeperkt.

Woensdag besloot de BBC vier uur per dag Engelstalige nieuwsuitzendingen te verspreiden via de korte golf, een frequentieband waarmee uitzendingen over lange afstand mogelijk zijn, die in Europa veel werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Bijna 15 jaar geleden stopte de Britse omroep in Europa met uitzenden via de korte golf.

De uitzendingen van de Britse omroep zijn in Oekraïne en delen van Rusland te ontvangen.