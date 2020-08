Haase voor het eerst sinds 2015 niet meer Nederlands beste tennisser

Robin Haase is vanaf maandag voor het eerst sinds 2015 niet meer de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst van de ATP. Die eer is namelijk weggelegd voor Tallon Griekspoor, die op een challenger in Praag Haase in twee sets versloeg.

De 24-jarige Griekspoor stijgt door die overwinning van de 173ste naar de 157ste plaats. De 33-jarige Haase, die in 2015 Igor Sijsling passeerde en de hoogstgeplaatste Nederlander werd, zakt van 163 naar 165.

De laatste jaren was Haase de enige tennisser die zijn naam kon terugvinden in de top-100. Een jaar geleden viel hij daar buiten en sinds heeft hij de weg omhoog niet meer gevonden.