'Als we nóg een energiecentrale verliezen, kan Oekraïne het niet meer opvangen'

Met de inname van de kerncentrale Zaporizja hebben de Russen nu de controle over 20 procent van de elektriciteitsproductie van Oekraïne. Het lijkt een bewuste strategie van Rusland om Oekraïne zoveel mogelijk afhankelijk te maken van Rusland voor energie, zegt Georg Zachmann, energie-onderzoeker bij de Brusselse denktank Brueghel. Zachmann heeft jarenlang de Oekraïense overheid geadviseerd op het gebied van energiebeleid. Volgens de Oekraïense energieproducent DTEK draait nog een van de zes reactoren van de getroffen kerncentrale. "Om het verlies te compenseren hebben we de productie in kolencentrales in het westen van Oekraïne vandaag opgeschroefd", zegt DTEK-topman Maxim Timtsjenko tegen de NOS. DTEK is een van de grootste energieproducenten van het land, maar niet de eigenaar van de veroverde kerncentrale. Eerder deze week werd wel een kleinere elektriciteitscentrale van DTEK ingenomen in het oosten van Oekraïne. "En er is ook een kleine elektriciteitscentrale verwoest, met mensen er nog in. Dus in totaal zijn er drie centrales verloren gegaan", zegt Timtsjenko. Het verontrust Timtsjenko dat Rusland de laatste twee dagen veel energie-infrastructuur aanvalt. "Als we nóg een grote centrale verliezen kunnen we dat niet meer opvangen." Burgers moeten zich dan opmaken voor stroom en gas op rantsoen. "Alles om een nationale black-out te voorkomen." Belangrijkste energiebron Zaporizja is de grootste kerncentrale in Oekraïne en Europa, en belangrijk voor de elektriciteitsvoorziening van het land. Zoals je in de grafiek hieronder kan zien is kernenergie ook voor de totale energievoorziening belangrijk: het is de derde belangrijkste bron van energie in het land, blijkt uit onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap in 2019.

graph - NOS

De belangrijkste energiebron voor Oekraïne is steenkool. En daar zal Oekraïne nu veel meer van nodig hebben, zegt Zachmann. "Als deze kerncentrale geen elektriciteit meer opwekt voor het Oekraïense systeem, dan moet Oekraïne meer kolen gaan verbranden." Bij DTEK gebeurt dat nu al. Strategische reserves De helft van de kolen voor de energievoorziening in Oekraïne komt uit eigen land, en de andere helft wordt geïmporteerd. Steenkool komt van oudsher met name uit mijnen in de oostelijke Donbas-regio. Maar ook die bron van energie is in Russische handen. "Na 2015 zijn we in dat gebied tien steenkoolmijnen verloren door de oorlog daar", zegt Timtsjenko. De meeste steenkool komt nu uit centraal-Oekraïne. "Ik ben bang dat onze mijnen daar nu ook een doelwit worden." Hier liggen de kerncentrales en steenkoolgebieden in Oekraïne: