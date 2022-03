In kaart gebracht: het verloop van de oorlog in Oekraïne tot nu toe

Ruim een week geleden begon in Oekraïne een oorlog die Europa op deze schaal al decennia niet meer heeft gezien. Kerncentrales die onder vuur liggen, dreigende stadsoorlogen, bombardementen en volgens de VN al een miljoen vluchtelingen. We brachten, voor zover dat gaat, afgelopen week in kaart.

Vier fronten Het was een week waarin de Russen gestaag opstootten in Oekraïne, vooral in het zuiden van het land. Daar viel Cherson als eerste grote stad in Russische handen. In het noorden bij Kiev maakt het Russische leger minder vorderingen. We nemen je in dit artikel mee langs de vier grote fronten in de oorlog, die je hieronder op de kaart ziet.

Het konvooi bij Kiev Ten noorden van Kiev staat al dagen een konvooi van ruim 60 kilometer. Het bestaat uit tanks, gepantserde voertuigen, artillerie, maar vooral uit vrachtwagens waar waarschijnlijk voorraden inzitten. De grote vraag is: waarom staat het konvooi al dagen praktisch stil op een kilometer of 20 van de hoofdstad Kiev? Niemand weet het precies, al wordt er wel gespeculeerd. Internationale media noemen bijvoorbeeld mogelijke logistieke problemen, slecht onderhoud en een laag moraal van de Russische troepen.

Kiev, de stad zelf Een grote belegering of zware bombardementen op Kiev blijven tot nu toe uit. Maar de stad ligt wel onder vuur, en de inwoners die nog niet zijn gevlucht horen met regelmaat het luchtalarm. Voormalig bokser en inmiddels burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko (50), is strijdbaar: "Ga naar huis Russen, jullie hebben hier niets te zoeken".

Raket raakt overheidsgebouw Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, kreeg afgelopen week zware bombardementen te verduren, onder meer op burgerdoelen. Beelden van een raket op een overheidsgebouw aan het Vrijheidsplein gingen de wereld over. Tot nu toe houdt de stad stand tegen het oprukkende Russische leger.

De omsingeling van Marioepol In het zuiden van Oekraïne maken de Russen relatief snelle vorderingen. De belangrijke havenstad Marioepol is nog in handen van Oekraïne, maar de vraag is voor hoe lang. De stad is helemaal omsingeld, en er zijn zware gevechten. Een overwinning is hier voor de Russen van groot belang. Met de inname van Marioepol zou de verbindingsweg tussen De Krim en de zelf uitgeroepen volksrepublieken helemaal in handen van Rusland komen.

Brand in een kerncentrale Aan het zuidelijke front verloopt de strijd vanuit Russisch perspectief misschien wel gunstigst. De stad Cherson viel in de loop van woensdag definitief in handen van de Russen - als eerste grote stad in Oekraïne. In de nacht van donderdag op vrijdag braken gevechten uit rond de grootste kerncentrale van Europa, bij de stad Enerhodar. Er ontstond brand, en over de riskante gevechten was veel verontwaardiging. Deskundigen erkennen echter het strategische belang van de kerncentrale, die voorziet in zo'n twintig procent van de Oekraïense energiebehoefte. Voor president Zelensky was de aanval op de kerncentrale opnieuw aanleiding om Europa op te roepen een no-fly-zone in te stellen boven zijn land. Maar de NAVO liet weten daar niet aan te willen.