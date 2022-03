Leerdam maakt favorietenrol waar en verovert wereldtitel sprint, zilver voor Kok

Jutta Leerdam heeft voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel sprint veroverd. In Hamar verwees de Nederlandse topfavoriete haar landgenote Femke Kok naar het zilver dankzij een sterkere 1.000 meter.

De twee Nederlandse schaatssters ontliepen elkaar weinig in Hamar. Kok was duidelijk de sterkste op de 500 meter, terwijl Leerdam haar winst pakte op de 1.000 meter - de afstand waarop ze vorige maand olympisch zilver veroverde. Aan het einde van de streep was het verschil teruggerekend naar de 500 meter slechts acht honderdste. Pas twee keer in de geschiedenis was het verschil kleiner.

Als regerend Europees kampioene stond Leerdam wel als de grotere favoriet aan de start. Na een ijzersterke eerste 1.000 meter begon ze met een nipte voorsprong van zeven honderdste aan de slotdag.

Kok gefrustreerd na valse start

Kok won de tweede 500 meter, maar stapte vol frustratie van het ijs omdat ze bij de eerste poging vals startte en dat pas na dertien passen doorhad. Bij de herkansing opende Kok een stuk sneller dan gisteren, maar ze reed een mindere ronde. Met 37,93 bleef ze wel als enige onder de 38 seconden.

Bekijk de samenvatting van de tweede 500 meter: