Chinezen zwijgen op Paralympische Winterspelen over oorlog in Oekraïne

Het waait hard bij Chinese Instituut voor Sporters met Beperkingen. Een storm waarin zand uit de Gobiwoestijn de hoofdstad bedekt met een kleine laag geel stof, zoals doorgaans het geval is, vroeg in het voorjaar. Het terrein van China's 'Papendal voor paralympiërs' is vandaag het toneel van een van de laatste etappes van de paralympische fakkeltocht. "Ik ben dankbaar voor de sterkte van het moederland, de liefde van de partij voor ons mindervaliden", zegt fakkeldrager Wei Jingyang. "We worden gesteund om onze dromen realiseren", zegt Wei, zelf slechthorend. Zij kreeg kansen, en greep die ook. Wei schopte het tot hoofddanser in het nationaal theater voor mensen met een beperking. Stigma Nog worden mensen met beperkingen, geestelijk of lichamelijk, in China benadeeld. Voor veel blinden en slechtzienden lijkt alleen een carrière in de massage-industrie weggelegd. Zeker ten tijde van de eenkindpolitiek werden gehandicapte kinderen door hun vaak radeloze ouders te vondeling gelegd, of erger. Volgens de officiële statistieken zijn er in China nu 85 miljoen mensen met een beperking, maar je ziet ze zelden in het straatbeeld. Zo zag de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen eruit:

"Met het organiseren van deze Paralympische Spelen in Peking zal het beleid richting mindervaliden in ons land alleen maar verder verbeteren", meent Tan Yujiao die in een rolstoel zit en een van de fakkeldragers is. Tijdens de Paralympische Spelen in Tokio, afgelopen zomer, won ze de gouden plak in haar categorie bij het gewichtheffen. "We hopen dat meer van hen het huis uit gaan en moedigen iedereen aan volwaardig onderdeel uit te maken van de samenleving", zegt Tan. "Ik voel me vereerd dat ik mee mag doen aan deze tocht", voegt ze daaraan toe. Het moet een feestje zijn, deze Paralympische Spelen. Net als tijdens de Spelen van afgelopen maand worden ook hier bussen vol vrijwilligers afgezet die de winderige fakkeltocht met vlaggetjes en aanmoedigingen van sfeer moeten voorzien. Maar veel te vieren valt er niet. Gisteren maakte het Internationaal Paralympisch Comité na grote verontwaardiging bij verschillende delegaties een U-bocht door Russen en Belarussen alsnog uit te sluiten van deelname. Een dag daarvoor werd nog gesteld dat ze mee konden doen, maar alleen onder de neutrale, paralympische vlag.

Voorzitter Paralympisch Comité roept op tot vrede Bij de officiële opening van de Paralympische Winterspelen in Peking heeft voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Olympisch Comité opgeroepen tot vrede in Oekraïne. "De 21e eeuw is een tijd voor dialoog en diplomatie, niet voor oorlog en haat", zei hij. Hij sprak niet over de afwezigheid van Belarus of Rusland tijdens het evenement.