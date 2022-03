Controversiële cricketlegende Warne (52) overleden: een van de beste bowlers ooit

Shane Warne is op 52-jarige leeftijd in zijn huis in Thailand overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Australiër wordt beschouwd als één van de beste bowlers aller tijden.

Met een fenomenale spinbowl in 1993 vestigde Warne zijn reputatie. Met zijn eerste bowl in Manchester tegen Engeland in de prestigieuze Ashes-serie zette Warne tegenstander Mike Batting op het verkeerde been.

De effectvolle aanworp ging de geschiedenis in als de 'Ball of the Century'. Of gewoon 'That Ball'.