Van de Zandschulp en Griekspoor zetten Oranje op voorsprong in Davis Cup

Nederland heeft een 2-0 voorsprong op Canada genomen in het Davis Cup-duel in Den Haag. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp rekenden op de eerste dag af met respectievelijk Steven Diez en Alexis Galarneau.

Inzet van de interland op het Haagse gravel is een plaats in de Davis Cup Finals van later dit jaar. Gezien de samenstelling van beide teams is Oranje het aan zijn stand verplicht om zich te scharen onder de laatste zestien van het landentoernooi.

Canada is zonder de toppers Felix Auger-Aliassime (negende van de wereldranglijst) en Denis Shapovalov (dertiende) naar Nederland afgereisd.

Stroeve start

Van de Zandschulp kende echter een stroeve start tegen de 23-jarige 'B-keus' Galarneau en was ook de eerste die zijn service inleverde. De schade werd meteen op love hersteld, maar het bleef tobben met de eigen opslag.