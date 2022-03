Strandpaviljoens willen niet vier meter richting zee opschuiven

De stormen van eerder dit jaar bewijzen dat een bredere duinenrij onontbeerlijk is voor een veilige kust. Dat zegt een woordvoerder van Hoogheemraadschap Rijnland tegen Omroep West. Nederland kreeg in januari en februari te maken met vier stormen: Corrie, Dudley, Eunice en Franklin.

Volgens het Hoogheemraadschap is het daarom nodig dat strandpaviljoens in 2024 vier meter richting zee opschuiven. Zo krijgt de natuurlijke duinaangroei ruim baan. De strandtenteigenaars zien dat niet zitten.

De strandpaviljoens in het gebied van het Hoogheemraadschap mochten - net als vorig jaar - deze winter blijven staan in verband met corona. In de vergunning die daarvoor nodig was, is de vier meter verplaatsing als voorwaarde opgenomen.

"De paviljoens mogen overwinteren, maar we zien dat de natuurlijke duinaangroei door de paviljoens wordt belemmerd", meldt de woordvoerder. Normaal gesproken groeit een duin van tien meter hoog zo'n twee meter in de breedte. " Dat is rondom de paviljoens gewoon minder."

Extra kosten

De strandpaviljoenhouders zijn verontwaardigd: ze willen niet dichter bij zee staan. Een aantal heeft daarom bezwaar aangetekend. "Dat betekent dat we alles naar voren moeten brengen", zegt Wouter van Vessem van B.E.A.C.H. Noordwijk. "Niet alleen het gebouw, maar ook de hele infrastructuur aan riool en leidingen onder het paviljoen moet verplaatst worden. Daardoor krijgen we er een kostenpost bij."

"Bovendien is het helemaal niet waar dat de duinen minder aangroeien achter de paviljoens", stelt de strandtenteigenaar. "De duinen groeien al jaren hetzelfde."