Onderzoek naar louche puppyverkopers in Veldhoven

De politie doet onderzoek naar malafide verkoop van puppy's in Veldhoven. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van mensen die hondjes hadden gekocht die achteraf iets bleken te mankeren. De pups waren gekocht op meerdere adressen in Veldhoven.

De melders zeggen dat hun bij de aankoop was verzekerd dat de pup gezond was en voorzien was van een verplichte registratiechip en alle benodigde inentingen. Maar kort na de aankoop werd het dier ziek en bij de dierenarts bleek er dan van alles mis te zijn. Niet alleen ontbrak de chip en was de hond niet ingeënt, ook was hij niet raszuiver zoals beloofd en was hij te jong om te worden gescheiden van zijn moeder.

Sinds januari heeft de politie negen meldingen gekregen, maar vermoed wordt dat er meer slachtoffers zijn. Drie mensen hebben aangifte gedaan.

Alert zijn

Onduidelijk is nog of er één partij achter de verschillende adressen in Veldhoven zit. Mogelijk gaat het om fokkers of handelaren die hun dieren illegaal uit het buitenland halen.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Vaak vindt de overdracht van de hondjes plaats op een andere plek dan het adres van waaruit ze zijn verkocht. Mensen worden opgeroepen om alert te zijn en bijvoorbeeld van tevoren een foto van het dierenpaspoort te vragen.