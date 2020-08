Verstappen volgt Mercedessen in België op korte afstand

Zoals zo vaak dit Formule 1-seizoen moest Max Verstappen vrijdag genoegen nemen met een plek achter de Mercedes-wagens van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van België zette de Nederlander van Red Bull de derde tijd neer. Het verschil met de concurrenten van Mercedes was echter miniem.

De jarige Bottas (31) was in de eerste sessie op Spa-Francorchamps de snelste met 1.44,493. Teamgenoot en WK-leider Hamilton gaf 0,069 seconde toe. Verstappen bleef met 1.44,574 (+ 0,081 ten opzichte van Bottas) dicht in de buurt van het Mercedes-duo.