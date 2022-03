Frimpong en Clasie opvallendste namen in voorselectie Nederlands elftal

Frimpong is geboren in Amsterdam, maar vertrok op zijn zevende met zijn Ghanese familie naar Engeland. Hij werd daar al snel opgepikt door Manchester City, maar wist daar niet door te breken. Via het Schotse Celtic kwam Frimpong vorig jaar zomer terecht bij Bayer Leverkusen, dat 11 miljoen euro voor hem neertelde.

Vorig jaar september maakte Frimpong, die geen Nederlands spreekt, zijn debuut voor Jong Oranje, waarvoor hij inmiddels vier keer is uitgekomen. Op vrijdag 18 maart weet Frimpong of hij zich echt bij Oranje kan voegen: die dag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.

WK-voorbereiding

De duels met Denemarken (zaterdag 26 maart) en Duitsland (dinsdag 29 maart), die allebei in de Johan Cruijff Arena worden afgewerkt, staan voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op het WK van eind dit jaar in Qatar.

Zowel de Denen als de Duitsers hebben zich ook geplaatst voor het eindtoernooi. Op de laatste FIFA-ranglijst staat Denemarken op de negende plaats, precies één positie boven Nederland en twee boven Duitsland.

In juni en september staan voor Oranje ook nog dubbele confrontaties met België, Polen en Wales op het programma in het kader van de Nations League.