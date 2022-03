Repressie in Rusland neemt toe: media gebreideld en delen 'nepnieuws' gestraft

Iedereen die volgens de definitie van de wet "liegt en verklaringen aflegt die de strijdkrachten in diskrediet brengen" zal worden vervolgd. Op 'kleine overtredingen', zoals het delen van een volgens Rusland 'vervalst' artikel, staat dwangarbeid van maximaal drie jaar of een boete van maximaal 1,5 miljoen roebel (op het moment van schrijven ruim 12.000 euro). Op bijvoorbeeld het oproepen tot sancties tegen Rusland staan hogere straffen.

Russen die "valse informatie" over de oorlog in Oekraïne verspreiden kunnen voortaan tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Het Russische parlement heeft de repressieve maatregelen aangenomen, later vandaag zal de Federatieraad de wetgeving goedkeuren.

Russische Poetin-gezinde media worden woorden als 'oorlog' en 'invasie' consequent vermeden. Zo betitelt staatspersbureau RIA Novosti de recente ontwikkelingen in Oekraïne een "verergering van de situatie in de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk". De Russische inmenging is in de woorden van het persbureau slechts een "speciale militaire operatie".

Ook de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja wordt anders uitgelegd. Volgens RIA Novosti waren het Oekraïense nationalisten die een "provocatie" probeerde uit te lokken. De brand in een bijgebouw zou zelf zijn aangestoken.