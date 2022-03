Coronabesmetting houdt Dumoulin uit Strade Bianche, ook Pidcock en Bardet passen

Tom Dumoulin - ANP

Dumoulin begon zijn seizoen vorige week in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij knap derde werd in de individuele tijdrit. Bij de twee etappes met aankomsten bergop, moest hij het peloton echter verrassend snel laten gaan. De eerstvolgende wedstrijd op de kalender van Dumoulin is de Ronde van Catalonië, die op 21 maart begint. Daarna volgen de Amstel Gold Race en zijn hoofddoel, de Giro d'Italia. Vijfde in 2017 Dumoulin reed Strade Bianche vier keer. In zijn debuutjaar 2012 werd hij knap zeventiende. Twee jaar later eindigde Dumoulin als twaalfde. Zijn beste prestatie was in 2017 toen hij bijna anderhalve minuut na winnaar Michal Kwiatkowski als vijfde over de streep kwam in Siena.

Tom Dumoulin klimt in 2017 naast Luke Durbridge naar de vijfde plaats in Strade Bianche. - Getty Images

In 2018 - de editie die in zware omstandigheden gewonnen werd door zijn huidige teamgenoot Tiesj Benoot - reed Dumoulin voor het laatst over het witte grind en eindigde hij als 21ste. Uitkijken naar Schelling, Van der Hoorn en Vader Eerder was al duidelijk dat Mathieu van der Poel zijn titel niet zal verdedigen in Toscane. Van der Poel kampt met rugklachten en is voorzichtig aan het trainen in Spanje. Ook Bauke Mollema staat niet op de startlijst. Bekijk hieronder hoe Mathieu van der Poel vorig jaar zegevierde.

Indrukwekkende sprint Van der Poel richting Piazza del Campo - NOS

Vier Nederlanders debuteren in Strade Bianche. Rasaanvaller Ide Schelling komt in actie namens Bora-hansgrohe. De broers Lars en Marijn van den Berg stappen beiden op, al is dat wel voor verschillende ploegen (respectievelijk Groupama-FDJ en EF Education). Ook mountainbiker Milan Vader (Jumbo-Visma), afgelopen zomer nog tiende bij de Olympische Spelen, rijdt de wedstrijd voor het eerst. Ook geen Van Aert, wel Pogacar en Alaphilippe Wout van Aert - de winnaar van 2020 - ontbreekt dan weer op de startlijst. De Belgisch kampioen, die afgelopen weekend Omloop Het Nieuwsblad toevoegde aan zijn toch al imposante erelijst, kiest voor een trainingsperiode. Tourwinnaar Tadej Pogacar en wereldkampioen Julian Alaphilippe staan wel aan de start in Siena.