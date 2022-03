Vanavond op tv: aanval op kerncentrale • interview burgemeester Kiev

Wat betekent aanval op kerncentrale Zaporizja? Het is een bijzonder riskante operatie: het aanvallen en veroveren van een kerncentrale. Hoe is de situatie daar ter plekke? En: wat is het strategisch belang van de aanval?

Interview burgemeester Kiev We spreken ook de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko. Hij is - net als zijn broer - meervoudig wereldkampioen boksen in het zwaargewicht. Klitsjko weigert van plan de stad te verlaten. Lees in dit verhaal alvast meer over de rol van Klitsjko: