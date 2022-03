Tientallen doden bij aanslag in moskee Pakistan

Een aanslag in een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar heeft tientallen levens geëist. Volgens de politie zijn er zeker meer dan dertig doden, maar zal dat aantal vermoedelijk nog oplopen.

Het geweld begon toen twee gewapende mensen buiten de sjiitische moskee het vuur openden op de politie, waarna agenten terugschoten. Een politieman en een van de aanvallers kwamen daarbij om het leven. De andere aanslagpleger rende vervolgens de moskee in en liet een bom afgaan.

Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed aan de gang. Getuigen zeggen tegen persbureau AP dat er ongeveer 150 mensen binnen waren. Tientallen mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Veel van hen verkeren in kritieke toestand.

Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In het verleden werden soortgelijke aanslagen op sjiitische doelwitten in de regio gepleegd door Islamitische Staat of een Pakistaanse tak van de Taliban. Peshawar ligt in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied, de bakermat van de Taliban, die sjiieten als afvalligen ziet.