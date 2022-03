Veiligheidsregio's moeten met spoed elk duizend Oekraïners opvangen

Alle 25 Nederlandse veiligheidsregio's moeten met spoed op zoek naar duizenden opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Binnen twee weken moeten per veiligheidsregio minimaal duizend plekken beschikbaar zijn. Die plekken moeten binnen vijf dagen worden aangewezen.

Het kabinet wil dat elke veiligheidsregio's uiteindelijk 2000 plekken beschikbaar stelt. In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt de gemeente Rotterdam daarvan de helft, dus duizend plekken, voor zijn rekening. De stad heeft twee riviercruiseschepen gehuurd waar vluchtelingen worden opgevangen. Naar andere opvangplekken wordt nog gezocht.

Nederland bereidt zich voor op de komst van een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. De vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, schatte op 3 maart dat meer dan een miljoen Oekraïners op de vlucht zijn geslagen. Het geschatte aantal neemt elke dag fors toe. In totaal wordt rekening gehouden met tussen de drie en zeven miljoen mensen.

Eerste vluchtelingen aangekomen

Tot nu toe waren er 200 opvangplekken beschikbaar in Amsterdam en daar komen op korte termijn zeker 200 plekken bij, laat de gemeente weten. Er zijn ook 800 plekken beschikbaar in een kazerne in het Gelderse Harskamp. De marechaussee verwijst iedereen die nu op Schiphol aankomt of bij de grens wordt aangetroffen naar deze locaties. Gemeenten die worden geconfronteerd met Oekraïense vluchtelingen moeten voor opvang van deze mensen zorgen.

De gemeente Groningen heeft nu voor 230 mensen plek gevonden in het Nescio Hotel in Haren. Dat was tot voor kort in gebruik als coronahotel door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In vier andere gemeenten in de Veiligheidsregio Groningen is plek gevonden voor nog eens 500 mensen. Gestreefd wordt om plekken te vinden die zoveel mogelijk privacy bieden, dus geen sporthallen.

In Waddinxveen ging vannacht de eerste gemeentelijke opvang open voor 50 Oekraïners die hier door mensen uit de gemeente zijn opgehaald. Zij verblijven daar in een sporthal en kunnen daar een week blijven. De vluchtelingen zijn opgehaald door Waddinxveners die een band hebben met het Oekraïense dorp Reya, dat onlangs werd gebombardeerd. Er wordt gezocht naar een plek waar de Oekraïners langer kunnen verblijven.

Oekraïense vluchtelingen komen aan in Waddinxveen: