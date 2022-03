Schouten zet boosheid om in daden en veilt WK-schaatspak voor Oekraïne

Ze is nog maar nauwelijks bijgekomen van de Olympische Spelen of het volgende grote internationale schaatstoernooi staat alweer voor de deur: de WK allround dit weekend in Hamar. Irene Schouten won in Peking drie keer olympisch goud, toch vindt ze zichzelf niet de grote favoriete in Noorwegen.

Naast het sportieve aspect van de WK heeft Schouten ook oog voor de oorlog in Oekraïne. "Ik denk dat het iedereen bezighoudt. Ik word er eigenlijk gewoon een beetje boos van."

Daarom besloot Schouten haar boosheid om te zetten in daden. "Ik wilde eigenlijk samen met Team Zaanlander voor Giro 555 rijden. Dus het logo van Zaanlander van m'n pak af en Giro 555 erop. Dat gaat helaas niet door, want er was te weinig tijd om dat te realiseren."

"Maar ik wil wel graag mijn schaatspak, waarin ik dit weekend rijd, gaan veilen voor het goede doel."

Bekijk hieronder een voorbeschouwing met Irene Schouten op de WK allround.