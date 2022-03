Sivakov ruilt Russische wielernationaliteit in voor Franse: 'Gedachten bij Oekraïne'

Voor Sivakov, die beschikt over de Russische en de Franse nationaliteit, is de oorlog in Oekraïne aanleiding om de procedure te versnellen. "Ik ben compleet tegen de oorlog en mijn gedachten zijn bij het volk van Oekraïne. Zoals de meeste mensen in de wereld hoop ik op vrede en een spoedig einde aan het lijden in de Oekraïne."

The UCI have officially granted @PavelSivakov a change of nationality from Russian to French. https://t.co/kNxMvcS2fz pic.twitter.com/AD6xA45bAH

Sivakov is de zoon van de Russische oud-wielrenners Aleksej Sivakov en Aleksandra Koljaseva, maar heeft nooit in Rusland gewoond. Hij werd geboren in het Italiaanse San Donà di Piave en groeide op in de Souiech, aan de voet van de Franse Pyreneeën.

Belofte

In 2017 won Sivakov het eindklassement van de Giro d'Italia voor beloften en de Ronde van de Toekomst. Daarmee verdiende hij een contract bij Ineos. Mede door valpartijen en andere fysieke pech heeft hij zijn belofte nog niet waar kunnen maken, al eindigde hij in zijn eerste grote ronde (de Giro van 2019) wel knap als negende.

"Frankrijk is de plek waar ik ben opgegroeid en opgeleid, waar ik verliefd ben geworden op de fiets en waardoor ik ben gaan koersen. Ik wilde al langer voor Frankrijk uitkomen en had een verzoek ingediend bij de UCI, maar gezien de situatie in Oekraïne heb ik er extra vaart achter willen zetten. Ik dank de UCI en Ineos Grenadiers voor hun steun".

Na de Russische inval in Oekraïne nam Sivakov al stelling tegen het oorlogsgeweld.