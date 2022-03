Haase nu ook bankzitter bij dubbelspel Davis Cup: 'Dat doet even pijn'

Aanmoedigen, adviezen geven en water brengen. Het zijn volgens Robin Haase vrijdag en zaterdag de voornaamste taken die hij heeft bij de Davis Cup-ontmoeting in Den Haag tussen Nederland en Canada. Inzet van het duel is een plek in de Davis Cup Finals van later dit jaar. De 34-jarige tennisser is flink afgezakt op de wereldranglijst (255ste). Hij zag meerdere landgenoten hem voorbijstreven op diezelfde ranglijst en hij is bij het Davis Cup-team voorlopig reserve. En dat terwijl hij nog maar één wedstrijd verwijderd is van een record. Met zijn 27 optredens voor Nederland heeft Haase - samen met teamcaptain Paul Haarhuis, de man die hem op de bank houdt - de meeste wedstrijden voor Nederland gespeeld.

De rol die Haase nu heeft was even wennen voor hem, maar hij kan niets anders dan zich schikken. "Dat is logisch. Je hebt Botic van de Zandschulp (48ste van de wereld) en Tallon Griekspoor (54ste) die het heel erg goed doen. Er zijn zelfs andere Nederlanders die op dit moment hoger staan dan ik. Dus het is gewoon logica." "Bij de dubbel is het van tevoren niet echt duidelijk wie er spelen. Dat zijn nu Wesley Koolhof en Mattwé Middelkoop geworden, dus daar ben ik ook reserve. Dat doet even pijn, dan moet je even slikken en weer door." Wennen voor iedereen Ook voor ploeggenoot Griekspoor is het wennen. "Vijf jaar geleden waren de rollen omgedraaid, toen keek ik heel erg op tegen Robin", zegt Griekspoor, die naast Van de Zandschulp uitkomt in het enkelspel. "Nu zit Robin op de bank en speel ik. Dat is een goed teken naar mijzelf toe dat ik heel erg goed bezig ben. Hopelijk kan hij nog gaan klimmen op de ranking. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft in zijn carrière, daar zou ik voor tekenen." Bekijk hieronder een reportage met de Nederlandse tennissers in aanloop naar het Davis Cup-duel met Canada.

Griekspoor: "Ik denk dat iedereen alleen maar respect voor Robin kan hebben. Hij heeft volgens mij twaalf jaar lang in de top-100 gestaan. Dat is iets waar je alleen maar van kan dromen." Canada De Canadezen zijn met een B-team afgereisd naar Nederland en missen wereldtoppers als Felix Auger-Aliassime (negende van de wereldranglijst) en Denis Shapovalov (de mondiale nummer dertien). Opeens is Oranje favoriet en moeten Griekspoor en Van de Zandschulp presteren. Toch zal de huidige invloed van Haase niet worden onderschat. Zo denkt Van de Zandschulp dat de routinier van grote waarde zal zijn. "Hij weet hoe het is om in dit soort omstandigheden te spelen", zegt hij. "Davis Cup is toch net anders dan op een toernooi. Het is iets luidruchtiger, de sfeer is anders. Hij heeft daar zoveel ervaring mee, het is altijd prettig om zo iemand in je team te hebben."